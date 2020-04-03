В аэропорту Домодедово проведут реконструкцию

«Администрация гражданских аэропортов» объявила конкурсы на реконструкцию и развитие аэропорта Домодедово в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, подвести итоги планируется в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Всего объявлено три конкурса. Первый подразумевает ввод в эксплуатацию новых покрытий ВПП-2, площадок для пожарной техники, рулежных дорожек. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 2,2 миллиарда рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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