Россия начнет поставлять говядину в Китай

Россия 7 апреля начнет поставки говядины в Китай. Об этом в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Экспорт в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства — отрасли, которую начали создавать с нуля 20 лет назад», — указала вице-премьер. По ее словам, начало экспортных поставок связано с тем, что по отдельным позициям в России наблюдается перепроизводство.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!