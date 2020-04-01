К Крымскому мосту построят новую трассу

Управление федеральных автодорог «Тамань» заключило государственный контракт на реализацию первого этапа строительства нового автомобильного подхода по территории Краснодарского края к Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Стоимость заключенного контракта на создание трассы составила 59,19 миллиарда рублей.

«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов, это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части», — объяснили в управлении. В эксплуатацию дорогу планируют ввести в конце 2024 года.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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