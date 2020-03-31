Для пострадавших от коронавируса экспортеров запустили горячую линию

Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил горячую линию для экспортеров, столкнувшимися с трудностями из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Российские экспортеры, которые столкнулись со сложностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, смогут оперативно получить рекомендации по ведению бизнеса в условиях ограничительных мер и мирового экономического кризиса», — рассказали в центре. Кроме того, на сайте РЭЦ опубликованы антикризисные рекомендации, сформулированные на основе вопросов, которые поступают от экспортеров.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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