Согласован проект постановления о временной квоте на экспорт зерна в России

Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В министерстве указали, что это было сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее такую меру предложил Минсельхоз РФ. Речь шла о наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культурах: пшенице, кукурузе, ячмене и ржи. Предложенная квота — семь миллионов тонн.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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