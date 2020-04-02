Утвержден перечень строительных объектов на БАМе и Транссибе

Минтранс России совместно с РЖД утвердил перечень объектов капитального строительства, необходимых для развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 миллиона тонн в год к уровню 2012 года — до 124,9 миллиона тонн.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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