Российские власти одобрили введение квоты на экспорт зерна

Правительство одобрило введение квоты с 1 апреля на экспорта зерна из России в размере 7 миллионов тонн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Установить с 1 апреля по 30 июня 2020 г. (включительно) количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в соответствии с таможенной процедурой экспорта в общем объеме 7 миллионов тонн, за исключением семян зерновых культур», — говорится в постановлении правительства.

По оценке Минсельхоза, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!