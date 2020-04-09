Российские аграрии нарастили прибыль за счет экспорта

Сельхозпроизводители аграрного Алтайского края в 2019 году увеличили прибыль на 40 процентов по сравнению с 2018 годом, получив более 12 миллиардов рублей. Рост произошел за счет развития экспорта и интереса к алтайской продукции в регионах России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«92 процента предприятий края по итогам прошлого года сработали прибыльно — 8 процентов это те, у которых баланс сводится отрицательным», — указал он. Лукьянов также добавил, что по сравнению с прошлым годом аграрии взяли на 10-15 процентов меньше кредитов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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