Власти Самарской области проверили ход строительства моста через Волгу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного портала Citytraffic.

Главе региона Дмитрию Азарову рассказали о ходе строительства. Уточняется, что работы идут по намеченному графику. Мост через Волгу в районе Климовки, благодаря возведению которого появится возможность движения в обход Тольятти с выходом на трассу М‑5, включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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