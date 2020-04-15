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Россия побила рекорд по экспорту метанола

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Объемы отгрузок метанола из России за рубеж в марте этого года составили 214,77 тысячи тонн, что является историческим рекордом для страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Экспорт метанола в первом квартале текущего года вырос практически на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Большая часть поставок (61 процент) пришлась на порты Финляндии. Причиной роста отгрузок стало увеличение товарного выпуска метанола в России.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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