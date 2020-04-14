Анонсированный Путиным транспортный маршрут оценили в триллионы рублей

Строительство перспективного международного транспортного коридора Арктика — Сибирь — Азия оценивается в 4,9 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предложение сформировать такой маршрут, чтобы соединить порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов в конце прошлого года анонсировал президент России Владимир Путин. проект решено назвать «Сибирский меридиан». Маршрут включает в себя и уже запланированные государством стройки. К примеру, это «Северный широтный ход», строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта. Кроме того, в маршрут включен и Северный морской путь.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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