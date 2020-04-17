Российский регион начал поставки оленьих субпродуктов

Ямало-Ненецкий автономный округ впервые поставил в Германию 15 тонн оленьих субпродуктов — так называемых боенских отходов, получаемых в процессе заготовок оленины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Это первый опыт поставки такой продукции за рубеж для оленеводческих регионов России. «Качество товара покупатели оценили высоко, и в следующем году мы планируем увеличить объемы поставок», — указал генеральный директор предприятия «Сибирский олень» Юрий Ермолаев.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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