Одобрен проект нового аэровокзального комплекса в Новом Уренгое

Проект строительства нового аэровокзального комплекса с визуальным обликом традиционного чума в аэропорту Нового Уренгоя получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Площадь нового пассажирского терминала составит 19583,5 квадратных метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Также будет обустроена и привокзальная площадь с подъездной автодорогой, паркингом на 201 машиноместо и пешеходно-рекреационной зоной.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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