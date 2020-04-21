Авиакомпании попросили отсрочки по налогам

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство предоставить льготы по налогам во втором квартале 2020 года всем авиакомпаниям, а не только тем, кто столкнулся с убытками еще в начале года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

За январь-март 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 16,9 миллиона человек, а за первые две недели апреля, когда уже начался второй квартал, на 89 процентов.

Сейчас у авиакомпаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых на зарплаты, содержание флота и другие неотложные платежи. В ассоциации предлагают продлить для всех сроки уплаты налогов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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