Крупные инфраструктурные проекты в России не будут остановлены, несмотря на распространение коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске и Норильске», — сказал он.

Также будут продолжены работы на портах в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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