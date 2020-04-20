Раскрыты новые сроки сдачи российского суперледокола

Самый мощный в мире дизель-электрический суперледокол «Виктор Черномырдин» будет передан основному заказчику — Росморпорту — до конца 2020 года. Новые сроки его сдачи раскрыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

«Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат, и мы найдем решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия, ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику», — отметил Мантуров.

При этом он подчеркнул, что изначальная стоимость строительства ледокола увеличилась с 8 миллиардов рублей до более чем 10 миллиардов рублей, в результате чего теперь существует вероятность, что контракт будет пересмотрен.

Сдача ледокола, контракт на который стоимостью 7,9 миллиарда рублей был заключен в 2011 году, переносилась дважды. Изначально «Виктора Черномырдина» планировали сдать в 2015 году, однако в 2017 году срок сдвинули на сентябрь 2018-го. Затем появилась информация, что ледокол сдадут в июне 2019 года.

Увеличение мощностей российских портов предусмотрено федеральной программой «Морские порты России» нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Всего в рамках него «Росморпорт» должен получить к 2024 году девять новых ледоколов, в том числе для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна.

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