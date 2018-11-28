Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» попал на видео

Причиной пожара на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях ледоколе «Виктор Черномырдин» могло быть нарушение техники безопасности сотрудниками подрядной организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Видео случившегося опубликовано на YouTube.

Отмечается, что площадь возгорания составила не более 100 квадратных метров. В происшествии пострадал сотрудник подрядной организации – его с ожогами рук доставили в больницу. По словам вице-губернатора Анны Митяниной, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.

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