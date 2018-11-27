В Петербурге загорелся ледокол «Виктор Черномырдин»

В результате возгорания на строящемся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» пострадали два человека. Они обратились в травмпункт с взрывной травмой кистей рук, передает «Пятый канал».

По информации ТАСС, пожар происходит на двух из пяти палуб на площади 300 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной задымления на дизель-электрическом ледоколе стало короткое замыкание или нарушение технологического процесса, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора.

К тушению пожара привлечены девять единиц техники и 75 спасателей.

По данным «Интерфакса», строительство судна началось в 2012 году. В конце 2016 года ледокол был спущен на воду. Предполагалось, что его отправят на ледовые испытания весной следующего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!