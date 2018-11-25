В Подмосковье загорелся строительный рынок

На складе строительного рынка в подмосковной Балашихе вспыхнул пожар, сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МЧС.
За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое — с 450 до 1200 квадратных метров, возгорание локализовано.
«В горящем металлическом ангаре хранятся стройматериалы. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности. Огонь перекинулся на соседний ангар, но дальнейшее распространение остановлено», — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник в службах технического надзора Подмосковья сообщил, что пожар могли спровоцировать нарушения при монтаже и эксплуатации электросетей. Непосредственной причиной могло стать короткое замыкание.
«Однако будут проверяться и иные версии, включая поджог», — подчеркнул собеседник агентства.