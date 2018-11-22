Четыре ребенка погибли при пожаре в Туле

При пожаре в квартире жилого дома в Туле погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании поступило в 22:17 по московскому времени, через 13 минут открытое возгорание было ликвидировано. Пожар полностью уничтожил квартиру, его причины устанавливаются. Спасены семь человек, одна женщина получила ожоги.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели детей.

В ноябре восемь человек, в том числе шестеро детей, стали жертвами пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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