Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей

Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года. Так как перенос сроков не был оформлен постановлением правительства, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может столкнуться со штрафом и пенями на миллиард рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Три источника издания рассказали, что ОСК не готова передать заказчику «Росморпорту» ледокол 25 декабря, как заявлялось ранее. В ОСК эту информацию подтвердили, добавив, что все работы по строительству, а также швартовные и ходовые испытания ледокола завершены. Отмечается, что судно передадут после урегулирования финансовых и юридических вопросов с заказчиком.

Сдача ледокола, контракт на который стоимостью 7,9 миллиарда рублей был заключен в 2011 году, переносилась дважды — изначально сообщалось, что «Виктор Черномырдин» будет сдан в 2015 году, в 2017 году срок сдвинули на сентябрь 2018-го, после этого появилась информация, что ледокол сдадут в июне 2019 года. При этом уже в 2017 году стоимость судна оценивали в 11 миллиардов рублей — на 3 миллиарда больше первоначальной стоимости.

Материалы по теме Реальный форсаж Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?

В последнем постановлении говорится, что сроки сдачи ледокола перенесены на 30 сентября 2018 года. При отсутствии нового документа «Росмопорт» будет вынужден выставить штрафные санкции и пени. По данным издания, их размер может доходить до миллиарда рублей.

При этом в июле 2019 года заказчик заявлял, что, несмотря на затянувшиеся сроки строительства, изначальная цена госконтракта является твердой. Источник в Минпромторге объяснил, что в правительство еще не обращались за компенсацией дополнительных затрат, поскольку это целесообразно сделать после сдачи судна заказчику.

«Виктор Черномырдин» — это дизель-электрический ледокол, длина которого составляет 147 метров, а ширина — 29 метров. Ледокол обладает автономностью плавания в 60 суток, мощность силовой установки составляет 25 мегаватт. Судно способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!