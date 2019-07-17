Строящийся в России суперледокол подорожал на миллиарды рублей

Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который создается в России с 2011 года, за время строительства подорожал на миллиарды рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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В 2011 году стоимость контракта составляла 7,95 миллиарда рублей. Подрядчик — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — заявил, что при сохранении этой цены убытки составят 4 миллиарда рублей. В 2017 году ОСК получила от правительства дополнительно 700 миллионов рублей для смягчения эффекта от девальвации рубля. В результате общая цена строительства ледокола выросла до как минимум до 12 миллиардов.

Заказчиком работ является ФГУП «Росморпорт». Там сообщили, что несмотря на затянувшиеся сроки строительства изначальная цена госконтракта является твердой. «Мы не проводим работу по ее увеличению», — сказал гендиректор предприятия Андрей Лаврищев. В Минпромторге подтвердили, что увеличение стоимости контракта пока не происходило. Источник пояснил, что в правительство еще не обращались за компенсацией дополнительных затрат, поскольку это целесообразно сделать после сдачи судна заказчику.

ОСК попросила кабмин вновь перенести сроки сдачи проекта, поскольку «Росморпорт» может потребовать заплатить штраф из-за очередного срыва. Как отмечает издание, в начале июля была достигнута договоренность о том, что «Росморпорт» получит ледокол в декабре 2019 года — то есть с отставанием в полгода. Как следует из контракта на достройку ледокола, за это может грозить штраф в 350 миллионов рублей, что еще больше увеличит его итоговую стоимость.

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«Виктор Черномырдин» — это дизель-электрический ледокол, длина которого составляет 147 метров, а ширина — 29 метров. Ледокол обладает автономностью плавания в 60 суток, мощность силовой установки составляет 25 мегаватт. Судно способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров.

Контракт на строительство ледокола был заключен в 2011 году. Первоначально предполагалось, что заказ будет сдан заказчику в декабре 2015 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В частности, причинами этого стали ошибки в первоначальном проекте. Затем на сроки сдачи повлиял пожар на ледоколе, произошедший в 2018 году. Согласно действующему контракту, судно планировали сдать заказчику не позднее 25 июня 2019 года.

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