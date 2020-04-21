Российские аграрии досрочно завершат программу по экспорту зерна

Российские агропромышленные комплексы досрочно в текущем сезоне завершают свои программы по экспорту зерновых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Объем экспорта зерна сейчас определен квотой: в России с 1 апреля по 30 июня действуют ограничения: экспорт пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя не может быть выше семи миллионов тонн. 30 июня завершится текущий сельскохозяйственный сезон. Более чем за два месяца до его окончания крупные компании начали готовиться к перерыву до июля. Обычно деловая активность перед началом нового сезона завершается месяцем ранее, в июне.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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