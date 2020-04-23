Затраты 10 российских экспортеров высокотехнологичной продукции компенсируют

Российский экспортный центр (РЭЦ) компенсирует затраты на экспорт высокотехнологичной промышленной продукции 10 петербургским предприятиям на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Еще 10 заявок общей стоимостью более 1,5 миллиарда рублей одобрены и включены в список ожидания. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Евгения Елина. Выдержки приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В их числе экспортеры грузоподъемного оборудования для портов, верфей и промышленных предприятий, производители автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, инновационных лекарственных средств, прогулочных и спортивных судов и другие», — уточнили в аппарате.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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