Над Дальним Востоком развернут крупнейшую систему наблюдения за авиатрафиком

Крупнейшую в мире отечественную систему цифрового наблюдения за местоположением и траекторией гражданских самолетов «Альманах» планируется развернуть к 2023 году над территорией Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Новая система наблюдения за авиатрафиком охватит Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока. Предполагается, что система охватит более четырех миллионов квадратных километров, что позволит ей стать самой крупной и в мире.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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