В Новосибирске началась реконструкция аэропорта Толмачево

Компания «Новосибирскавтодор», выигравшая в декабре конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса новосибирского аэропорта Толмачево, приступила к реконструкции объекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, на месте уже начались подготовительные строительно-монтажные работы. «На площадке снимают почвенно-растительный слой, идет разработка грунта для последующего устройства перрона, выносится высоковольтная линия 10 кВ и идет устройство водосточно-дренажной сети», — рассказали в компании.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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