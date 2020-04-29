Московские аграрии нарастили экспорт

Московские предприятия агропромышленного комплекса нарастили экспорт своих товаров с начала года к 19 апреля 2020 года на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 990 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении. опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В столичном правительстве уточняют, что наибольшим спросом продукция пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане. Также указывается, что московские компании сумели оперативно перестроиться на новый формат работы: автоматизировали свои процессы, перевели часть сотрудников на удаленный режим и обеспечили безопасность тем, кто продолжает работу на местах.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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