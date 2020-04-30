В Подмосковье отремонтируют 15 мостовых сооружений

Дорожные службы Подмосковья отремонтируют четыре мостовых перехода, завершат плановый ремонт на 11 дорожных объектах до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Работы по капитальному ремонту продолжаются на четырех мостовых переходах, плановый ремонт ведется на 11 объектах. В частности, плановый ремонт идет на двух мостах в Солнечногорске: через реку Мазиху на 2,7 километре дороги М-10 «Россия» и через реку Росню на 4,4 километре дороги Обухово — Рахманово — Троицкое.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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