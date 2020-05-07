Российский регион определил объем экспорта за год

Предприятия Алтайского края, несмотря на приостановку экспорта из РФ ряда наименований продуктов питания и сырья, выполнит задачу, поставленную региону в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Местные власти определили, что по итогам года из края планируют вывезти продукцию не менее чем на 256 миллионов долларов — такой объем запланирован в показателях нацпроекта на 2020 год.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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