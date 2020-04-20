Третьяковка выполнит показатели нацпроекта «Культура» при пандемии коронавируса

Третьяковская галерея планирует выполнить целевые показатели национального проекта «Культура», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявила глава музея Зельфира Трегулова, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

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По словам Трегуловой, к 2024 году Третьяковка ожидает увеличения посещаемости на 15 процентов, что является целевым показателем нацпроекта. «Я все-таки оптимист. Я думаю, что к 2024 году этот процент мы реализуем. Возможности для этого есть, особенно с приростом у нас экспозиционных площадей на Крымском Валу», — заявила руководительница музея.

«Это увеличение посещаемости абсолютно реально, если, не дай бог, пандемия не примет перманентный характер», — добавила Трегулова.

Ранее в апреле сообщалось, что театры, музеи, библиотеки и концертные площадки Пермского края сумели приспособиться к режиму самоизоляции в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура».

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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