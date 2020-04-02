Театры и музеи российского региона приспособились к режиму самоизоляции

Театры, музеи, библиотеки и концертные площадки Пермского края сумели приспособиться к режиму самоизоляции в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В крае со 2 апреля вводится режим строгой самоизоляции. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что в этих условиях особенно важной становится работа учреждений культуры на онлайн-площадках.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, у ряда театров уже есть коллекции записей спектаклей и концертов в высоком качестве, благодаря чему региональный Минкульт может сформировать афишу онлайн-мероприятий на длительный период.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». В последнюю входит организация онлайн-трансляций спектаклей и концертов, а также создание цифровой коллекции культурных мероприятий.

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