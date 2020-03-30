На модернизацию детской школы искусств на Алтае выделили четыре миллиона рублей

На модернизацию Славгородской детской школы искусств Алтайского края в рамках нацпроекта «Культура» выделили четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что школа уже получила первую партию музыкальных инструментов, ноутбуков и книг, закупленных на выделенные средства. В частности, из Санкт-Петербурга в учебное заведение привезли три пианино «Михаил Глинка» и аккордеон Hohner. Cтоимость инструментов составила два миллиона рублей.

«Субсидия в рамках национального проекта "Культура" является значимой поддержкой, от которой творческим людям хочется еще больше творить, достигать высот, а главное воспитывать и обучать юных музыкантов, совершенствовать свое мастерство и понимать, что его творчество необходимо», — отметили представители школы искусств.

Всего в 2020 году в Алтайском крае на модернизацию детских школ искусств из федерального и краевого бюджета выделено 53 миллиона рублей.

В декабре 2019 года власти региона отчитались об открытии двух домов культуры после капитального ремонта.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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