Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Путин и Трамп обсудили коронавирус и нефть
У россиянки нашли опухоль с волосами и четырьмя зубами
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Несколько стран отказались от помощи Китая в борьбе с коронавирусом
Россиянам разъяснили правила ремонта на нерабочей неделе
Урезание зарплат российским футболистам сочли несправедливым
Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне
Премьер Венгрии получил «почти неограниченную власть» на время коронавируса
Козлы захватили опустевший из-за коронавируса город и отказались его покидать
Описан сценарий развития пандемии коронавируса
Новости партнеров

На модернизацию детской школы искусств на Алтае выделили четыре миллиона рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

На модернизацию Славгородской детской школы искусств Алтайского края в рамках нацпроекта «Культура» выделили четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что школа уже получила первую партию музыкальных инструментов, ноутбуков и книг, закупленных на выделенные средства. В частности, из Санкт-Петербурга в учебное заведение привезли три пианино «Михаил Глинка» и аккордеон Hohner. Cтоимость инструментов составила два миллиона рублей.

«Субсидия в рамках национального проекта "Культура" является значимой поддержкой, от которой творческим людям хочется еще больше творить, достигать высот, а главное воспитывать и обучать юных музыкантов, совершенствовать свое мастерство и понимать, что его творчество необходимо», — отметили представители школы искусств.

Всего в 2020 году в Алтайском крае на модернизацию детских школ искусств из федерального и краевого бюджета выделено 53 миллиона рублей.

В декабре 2019 года власти региона отчитались об открытии двух домов культуры после капитального ремонта.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Оренбургской области занимающимся музыкой «по зову сердца» дадут инструменты
В Приморье отчитались об оснащении школ искусств новым оборудованием
На Алтае привели в порядок два дома культуры
Нацпроекты
Нацпроекты13:3019 декабря 2019

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
16:04Сегодня

В России разработали обеззараживатель воздуха для борьбы с коронавирусом

15:28Сегодня

В Новороссийске отремонтировали улицы

15:28Сегодня

В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир

Нацпроекты00:0416 декабря 2019

«Женщины стали писать, что я не мужик»

Каково быть в России отцом в декрете
18:3027 марта

Российский регион задействует телемедицину в лечении пациентов с коронавирусом

15:08Сегодня

Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению

15:07Сегодня

В России одобрили проект транспортной стратегии

Нацпроекты00:05 6 октября 2019

Видно насквозь

Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
14:1527 марта

В Приангарье отремонтируют названные в честь героев войны улицы

17:1827 марта

У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб

17:4827 марта

В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса

Россия
Российский пожарный уснул на пожаре, лишился машины и обгорел
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?
В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса
«Мне кричат "Коронавирус!" — как будто это мое второе имя»
Как россияне боятся коронавируса и кого винят в своем страхе
Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
Путин поручил исключить любые спекуляции с продуктами
Все материалы
Мир
Трамп спрогнозировал просьбу Путина об отмене санкций
Палестинцы запустили фейерверки в израильскую полицию
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса
В главном парке Нью-Йорка открыли госпиталь для зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россию назвали наиболее уязвимой для нефтяного кризиса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
У российских спортсменов не оказалось денег для судебных разбирательств с WADA
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой
Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Трансляция «Что? Где? Когда?» прошла при особых условиях из-за коронавируса
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Россиянин случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание
Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Все материалы
В России за покупку Mitsubishi L200 подарят гречку и туалетную бумагу
Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая
Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5 и пересаживаемся на седан
В Москве задержали Lada службы «борьбы с коронавирусом»
Лучшее автомобильное видео марта 2020
Гонки на холодильниках, Bugatti из картона и электро-Mustang на снегу
Китайская копия Toyota Land Cruiser оказалась больше и роскошнее оригинала
9 новых рекордов скорости — на льду!
Где в России ставить автомобильные рекорды? Конечно, на льду Байкала!
Очень редкий Nissan Juke оценили в 57 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Секс-символ советского кино пожаловалась на покушение из-за квартиры
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
России предрекли двукратное падение вложений в недвижимость
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российские квартиры взлетели в цене
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Новороссийске отремонтировали улицы
В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир
Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению
Все материалы