На Алтае привели в порядок два дома культуры

В Республике Алтай состоялось открытие двух домов культуры после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Речь идет о заведениях в селах Анос и Усть-Кумир. Там, в частности, привели в порядок системы электроснабжения, отопления и водоотведения, а также утеплили стены, усилили фундаменты зданий и провели замену сцены, окон, дверей, карнизов, полов, кровли и потолков.

Известно, что одно из учреждений было введено в эксплуатацию в 1983 году, а второе — в 1972-м, и обоим требовался капитальный ремонт. Дом культуры в Аносе долгое время был заброшенным, а в усть-кумирском, напротив, активно вели свою работу местные клубные формирования и кукольный театр.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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