В российском регионе массово обновили библиотеки

В Коми завершили обновление библиотек по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в среду 25 декабря, сообщил ТАСС первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела республики Константин Баранов.

По его словам, всего в этом году модернизировали 11 библиотек. «Сегодня открывается обновленная библиотека в селе Объячево, и до конца этой недели заработает в селе Усть-Кулом, последняя в этом году. Со вторника работает модернизированная библиотека в селе Корткерос — одна из старейших и крупных в регионе, теперь там огромнейшие книжные стеллажи наряду с игровыми зонами, студиями и уголком для занятий по робототехнике», — рассказал Баранов.

Он уточнил, что девять учреждений были обновлены на средства, выделенные из федерального бюджета — около 55 миллионов рублей. Еще две библиотеки модернизировали за счет средств регионального бюджета.

Инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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