Под Ярославлем открыли новый дом культуры

В селе Рождествено Некрасовского района Ярославской области состоялась торжественная церемония открытия нового дома культуры. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, в учреждении, площадь которого составляет 200 квадратных метров, есть зрительный зал на 70 мест с возможностью организации кинопоказов, библиотека, а также помещения для работы взрослых и детских объединений.

«Наша задача — сделать так, чтобы в стенах клуба кипела жизнь, и все желающие могли найти здесь занятие по интересам», — заявил зампредседателя правительства области Максим Авдеев. Отмечается, что новый дом культуры будет обслуживать население десяти ближайших деревень.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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