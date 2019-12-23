В Кисловодск завезли тромбон, флейту и трубу

В музыкальную школу имени Сергея Рахманинова в Кисловодске завезли новые инструменты. Об этом сообщается на официальном сайте города.

В частности, учреждение получило два фортепиано, тромбон, флейту и трубу. «Сегодня — подарок от меня как почитателя таланта и трудолюбия маленьких исполнителей, их педагогов, родителей», — объяснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

По ее словам, в следующем году предполагается оснащение новым оборудованием и других школ региона. Отмечается, что в текущем года школа имени Рахманинова отметила 85-летний юбилей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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