Подсчитано число интересующихся культурой в сети россиян

В текущем году онлайн-трансляции культурных мероприятий на портале «Культура.рф» в сети посмотрели более 13 миллионов пользователей. Об этом сообщил директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков, передает ТАСС.

Кроме того, по данным статистики, всего за год было проведено 125 трансляций. Согласно подсчетам, каждое из мероприятий — например, спектакль или концерт, — посмотрели более 100 тысяч россиян.

«Мы не подменяем искусство чем-то виртуальным, а расширяем возможности для аудитории, используя современные технологии», — заключил Ваньков, подчеркнув, что недавно на портале был также запущен новый сервис подкастов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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