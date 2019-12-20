В российском регионе откроют три виртуальных концертных зала

В Нижегородской области в ближайшие несколько лет планируется открыть три виртуальных концертных зала. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Предполагается, что самый крупный зал на 450 мест появится в Заволжье, еще два откроют в Выксе (96 мест) и в Первомайске (60 мест). Губернатор области Глеб Никитин подчеркнул, что местные жители таким образом смогут посещать концерты, не выезжая из собственных населенных пунктов.

Кроме того, по его словам, в заведениях будут организованы трансляции учебных программ и мастер-классов от ведущих российских музыкантов для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Отмечается, что в текущем году в области уже начали функционировать два виртуальных концертных зала в Чкаловске и в Шахунье.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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