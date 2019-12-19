К российскому театру пристроят здание для создания костюмов и декораций

В ближайшие несколько лет к новосибирскому театру «Красный факел» пристроят четырехэтажный административный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.

В частности, там разместят мастерские и несценические производственные цеха, в том числе маркетинговый отдел, отдел по продаже билетов, мастерские по созданию костюмов, декораций, работе с со светом и звуком и архив.

Отмечается, что «Красный факел» является одним из ведущих театров Сибири, в следующем году ему исполнится 100 лет.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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