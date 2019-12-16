В российском селе отремонтировали крыльцо дома культуры

В селе Кейзес Седельниковского района Омской области после ремонта открыли местный дом культуры. Об этом пишет портал «Культура».

Так, в здании, построенном в 1967 году, привели в порядок потолок и крыльцо, а также заменили кровлю, окна и двери. Кроме того, учреждение оснастили новой сценой, световым и звуковым оборудованием и новыми креслами.

«У нас все получилось», — заключил глава района Алексей Сабаев. Как уточнил первый замминистра культуры облатси Иван Шеин, в следующем году модернизация этого заведения продолжится — там обновят фасад здания и благоустроят прилежащие территории.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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