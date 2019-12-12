В российском поселке появится культурный центр нового поколения

В поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области построят культурный центр нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, передает ТАСС.

Известно, что площадь нового здания составит две тысячи квадратных метров, в нем, в частности, разместится киноконцертный зал, библиотека, помещения для кружковой деятельности по разным видам искусства и кафе. Предполагается, что учреждение начнет работу в 2024 году.

Как отметили в пресс-службе, Токсово выбрали для строительства по результатам независимой оценки качества услуг культурных учреждений, расположенных на территории региона. Согласно полученным данным, в поселке с высокой плотностью населения отсутствовали необходимые условия для творческой деятельности.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!