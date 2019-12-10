На Алтае приведут в порядок построенное в середине XIX века здание

В Барнауле проведут модернизацию здания Алтайского государственного краеведческого музея, построенного в середине XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона, передает ТАСС.

В ближайшие несколько лет планируется, в частности, отреставрировать учреждение, а также расширить его площадь до 1,7 тысячи квадратных метров за счет большой пристройки. Кроме того, в заведении появится многофункциональный зал для различных мероприятий и семинаров, а также место для прибытия школьных групп и автобусных экскурсий.

Предполагается, что строительные работы будут завершены к 2023 году. Согласно предварительным подсчетам, общая стоимость реализации плана составит около 340 миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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