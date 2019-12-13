На Алтае появился первый автоклуб

В Кош-Агачском районе Республики Алтай появилась модельная библиотека и первый передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Об этом сообщили в пресс-службе правительств региона, передает ТАСС.

Известно, что автомобиль оснащен звуковым, световым и видеооборудованием для любых культурных и зрелищных мероприятий. Предполагается, что он позволить отмечать народные и национальные праздники и проводить концерты на любой территории. Стоимость автоклуба составила 5,9 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе открыли первую библиотеку, отвечающую всем современным требованиям. Там провели ремонт, закупили специализированную мебель, компьютерное, мультимедийное оборудование и оргтехнику.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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