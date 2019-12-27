В российском регионе построят 17 культурных объектов

В 15 районах Нижегородской области появятся современные культурные объекты. Об этом пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

В частности, в регионе возведут четыре многофункциональных центра культуры с библиотеками, мастерскими, кинотеатрами, экспозиционными залами и клубами, а также 13 модульных домов культуры.

Кроме того, в области организуют три виртуальных концертных зала в Заволжье, Первомайске и Выксе, а позднее запустят бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых местных жителей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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