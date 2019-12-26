Российским селянам обеспечили доступ к книгам

В двух селах Калужской области — Сухиничи и Бабынино — открылись модельные библиотеки, которые обеспечили местным жителям доступ к книгам. Об этом сообщается на официальном портале органов власти региона.

Как отмечается, обе библиотеки в этом году победили в федеральном конкурсе и выиграли гранты в размере 10 миллионов рублей каждая. На полученные средства в учреждениях отремонтировали читальные залы и обустроили зоны для отдыха, работы и общения, а также закупили новую мебель и оборудование.

«Это новый проект, новый библиотечный формат, который создаёт особое пространство, значительно повышает качество предоставляемых услуг. Наша область активно включилась в реализацию нацпроекта "Культура", в регионе строятся новые объекты, приобретается оборудование, ведется обучение и переподготовка кадров», — заявил министр культуры области Павел Суслов, посетивший церемонии открытия модернизированных библиотек.

Он также подчеркнул, что в будущем власти региона продолжат работу в данном направлении. В настоящее время в Калужской области открыты 24 модельные библиотеки.

Нацпроект «Культура» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, всего на его проведение выделено 113,5 миллиарда рублей. В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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