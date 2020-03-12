В Приморье отчитались об оснащении школ искусств новым оборудованием

Власти Приморского края объявили о выполнении всех планов по национальному проекту «Культура» в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В частности, для 12 детских школ искусств и краевого колледжа, в которых обучаются около 6,5 тысячи детей, было закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты. На это из федерального и краевого бюджетов были выделены 70 миллионов рублей. Помимо этого, семь муниципалитетов края закупили многофункциональные культурные центры для проведения культурных мероприятий.

В рамках программы «Творческие люди» более 120 специалистов региона прошли повышение квалификации. На все мероприятия в общей сумме было израсходовано 124 миллиона рублей.

10 марта сообщалось, что в Ульяновской области запустили неделю национального проекта «Культура», в рамках которой жителей региона познакомят с результатами работы властей.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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