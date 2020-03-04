На Сахалине появится первый виртуальный концертный зал

Первый в Сахалинской области виртуальный киноконцертный зал появится в ее административном центре, городе Южно-Сахалинск, в 2020 году. Об этом сообщило правительство региона, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Концертный зал будет создан на базе городского дома культуры «Родина» в рамках реализации национального проекта «Культура». Благодаря ему жители региона смогут смотреть прямые трансляции главных концертов страны. В правительстве подчеркнули, что виртуальный зал имеет большое значение для Сахалинской области из-за ее удаленного географического положения.

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«Появится доступ не только к прямой трансляции в хорошем качестве, но и к архивам выступлений ведущих коллективов и исполнителей в лучших залах страны. Новое оборудование создаст у зрителя полную иллюзию присутствия на концертах и спектаклях», — заверили власти региона.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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