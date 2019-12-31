В селах Кузбасса впервые открыли кинозалы

В восьми селах Кузбасса, где ранее никогда не было своих кинотеатров, впервые открыли кинозалы. Об этом сообщила директор «Кузбасскино» Елена Дудкина, передает ТАСС.

По результатам отбора были одобрены заявки таких населенных пунктов, как Кемеровский, Ижморский, Крапивинский районы, Прокопьевск, Таштагол, Тяжин и два поселка Промышленновского района.

«Там на базе домов культуры мы оборудовали современные кинозалы, где будут транслироваться все премьерные фильмы — и мировые, и российские, это огромное достижение», — подчеркнула Дудкина. Отмечается, что на оборудование каждого из заведений — экраны, проекторы, звуковая техника, кресла — было выделено по пять миллионов рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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