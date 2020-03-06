В Забайкалье объявили о росте популярности домов культуры

Более 35 тысяч человек посетили капитально отремонтированные дома культуры в Забайкальском крае. Учреждения стали более востребованными, рассказала заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
На капитальный ремонт домов культуры Забайкалья в рамках национального проекта «Культура» было выделено около 70 миллионов рублей. Это позволило отремонтировать 12 учреждений в 2019 году. В 2020-м работы проведут еще в 13 домах культуры, на что из федерального бюджета будет выделено более 90 миллионов рублей.
Отмечается, что также в рамках нацпроекта в Забайкалье создадут два виртуальных концертных зала и пять многофункциональных культурных центров, на сумму 34,7 миллиона рублей закупят музыкальные инструменты и оборудование для семи образовательных учреждений культуры.
4 марта сообщалось, что первый в Сахалинской области виртуальный киноконцертный зал появится в ее административном центре, городе Южно-Сахалинск, в 2020 году.
На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».