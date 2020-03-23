В Оренбургской области занимающимся музыкой «по зову сердца» дадут инструменты

Самодеятельные музыкальные коллективы Оренбургской области получат новые музыкальные инструменты в рамках направления «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом объявила министр культуры региона Евгения Шевченко, сообщается на сайте Минкульта России.

Инструменты получат почти 70 коллективов из 28 районов и 10 городов области. «Мы решили поощрить людей, которые занимаются творчеством "по зову сердца". Они очень позитивные, иначе смотрящие на жизнь. Большинство из них играют на своих инструментах и почти никто из них не помнит, чтобы на государственном уровне их так поощряли», — отметила Шевченко.

На осуществление проекта в 2019 году из бюджета области было выделено 123 миллиона рублей, 47 музыкальных объединений уже закупили инструменты. Отмечается, что всего в регионе насчитывается 5,7 тысячи самодеятельных музыкальных групп, в них участвуют около 60 тысяч жителей области.

18 марта сообщалось, что 250 любительских творческих коллективов со всей России подали заявки на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе в рамках национального проекта проекта «Культура». На проведение этого нацпроекта выделено 113,5 миллиарда рублей, помимо «Культурной среды», в него входят направления «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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